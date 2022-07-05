Агрономы рассказали, почему на капусте брокколи не завязываются кочаны
Брокколи – очень полезный продукт, но требующий соблюдения определенных правил при выращивании. Бывает так, что капуста начинает цвести, а кочаны на ней не завязываются.
Первая причина такой ситуации – недостаток влаги. Брокколи нуждается в хорошем поливе в течение всего периода роста.
Растение нужно поливать раз в 2 дня, а при жаркой погоде – два раза в день. На один квадратный метр грядок должно уходить 1-2 ведра воды.
После полива необходимо разрыхлить грунт. Можно мульчировать почву, тогда полив потребуется реже.
Для формирования кочанов нужно своевременно и правильно вносить подкормки. После высадки рассады вносится мочевина, вторая подкормка делается азотным составом, третья – калийно-фосфорным.
В солнечную погоду растения нужно притенять и опрыскивать водой. Чтобы капуста получала достаточно света, сажать ее нужно в хорошо освещенных местах.
Если центральная головка не завязалась, ее следует удалить. Для получения урожая из боковых побегов используются настой крапивы и раствор дрожжей.
Можно опрыскать растения раствором борной кислоты или хелатином бора.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы рассказали, почему на капусте брокколи не завязываются кочаны
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