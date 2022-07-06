Агрономы объяснили, почему может плохо расти свекла и как это исправить

Свекла – сравнительно неприхотливое растение, которое обычно радует хорошим урожаем. Но в некоторых условиях и при ошибках в уходе корнеплод может плохо расти и созревать.

Самая первая ошибка – высадить свеклу в темном месте или в низменности. При нехватке солнца и переизбытке влаги у свеклы не растут корнеплоды, зато прекрасно развивается ботва.

Свеклу не стоит высаживать после нее же самой, редиса и редьки, брокколи и цветной капусты, петрушки и моркови, а также картофеля. Соблюдение правил севооборота - важное условие хорошего плодоношения.

Грядки необходимо тщательно пропалывать и одновременно рыхлить ее. Нельзя допускать пересыхания грунта, особенно с момента посева до образования 2-3 листьев.

Растению необходима подкормка, в первую очередь, азотом и калием. Иначе свекла будет болеть, возрастет риск корневой гнили.

Навоз лучше вносить осенью, и минеральные удобрения сочетать с органикой. Для повышения иммунитета можно обработать посадки настоем из любых частей чеснока.

Для этого растительную массу заливают водой и оставляют для брожения на 2-4 дня в месте, куда не проникают солнечные лучи. После исчезновения пузырьков добавляют воду.

После сбора урожая нужно тщательно убрать остатки растений, это предотвратит развитие болезней и распространение вредителей.