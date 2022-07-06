Гиены - это кошки, а не собаки, как принято о них думать

У этих животных кровеносная система, череп и органы слуха такие же, как у кошкообразных.

Детеныши пятнистой гиены при рождении весят всего 400 граммов. Они рождаются полностью черными, а пятна появляются у них только через несколько недель.

Всего существует четыре разновидности гиен.

Пятнистые гиены - самые крупные, вырастают до полутора метров в длину. Они живут в Центральной и Южной Африке.

У их самок больше тестостерона, чем у самцов. В стае царит матриархат и подчинение: все самцы подчиняются самкам, а низкоранговые самки отдают пищу детенышам высокоранговых самок.

На самом деле гиены - охотники, а не падальщики, как о них принято думать. Свой основной рацион они добывают именно на охоте.

Они способны долго и методично преследовать жертву, доводя ее до полного изнеможения. Также гиены могут разгоняться со скоростью 60 км/час.

Животные загоняют любую превосходящую их по размеру добычу: антилоп, буйволов, жирафов и даже маленьких слонят. Часто они вступают в бой с жертвой в одиночку, но очень крупных жертв преследуют стаей.

Самки гиен часто ведут борьбу за иерархическое первенство, сцепляясь друг с другом не на жизнь, а насмерть. Самцы в их борьбе не участвуют.

Интересно, что гиены могут убивать друг друга именно в борьбе за то, чтобы подняться по иерархической лестнице. В этом они похожи на людей.