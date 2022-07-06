Агрономы рассказали, что означает высокая ботва у картофеля

Высота картофельной ботвы позволяет спрогнозировать и качество урожая, и его количество. Если зелень выросла более чем на 1 см, есть риск остаться без вкусных корнеплодов.

Активный рост зелени картофеля возможен при недостатке солнечного света. Это случается в слишком густых посадках или высаживании картофеля в затененных местах.

Ботвы будет много при избытке азота в почве. Такое бывает при внесении слишком большого количества перегноя или навоза, азотных удобрений.

При использовании крупного семенного картофеля растение тратит силы на выращивание ботвы, а не на формирование и рост крупных клубней.

Картофель на семена нужно брать максимум 5 см в диаметре, на нем не должно быть больше трех глазков. Повреждения на семенном материале не допускаются.

Перед посадкой клубни нужно обеззараживать. Сажают картофель с расстоянием между рядами от 60 см, между посадками – от 30 см.

Если в грунте образовался избыток азота, можно внести суперфосфат, чтобы исправить ситуацию. В разгар летней жары можно скосить ботву, но только не в период цветения.

Слишком низкая ботва – тоже не лучший вариант. В такой ситуации растению явно не хватает питательных веществ, поэтому рекомендуется фосфорная подкормка.