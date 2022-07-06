Фермеры объяснили, чем крапива полезна для огорода

Крапива содержит множество полезных веществ, поэтому ее можно использовать в качестве подкормки и удобрения для огородных культур.

По составу крапива способна конкурировать с лучшими минеральными составами. При этом ее совершенно бесплатно можно нарвать в любой момент.

Как правило, опытные огородники используют крапиву для приготовления настоя. Он применяется в качестве подкормки для многих растений.

Лучше всего собирать крапиву для таких целей в первой половине лета, когда она содержит большое количество азота. Это вещество необходимо растениям до формирования цветов.

В крапиве содержатся и другие полезные элементы, например, кальций и бор, хром и барий, магний и молибден, медь и кремний.

Для приготовления настоя крапиву можно сочетать с другими сорняками, но ее должно быть не меньше половины. Измельченное растительное сырье укладывается в ведро так, чтобы оно заполняло емкость на две трети.

Затем добавляется 3-5 ст.л. сахара или варенья, наливается теплая вода и Байкал или аналогичный препарат в количестве 500 мл. Ведро плотно закрывают и настаивают состав 3-7 дней.

Настой можно использовать для подкормки кабачков, баклажанов, огурцов, помидоров, капусты и других растений. 1 л концентрата разводится 10 л воды.