Огородники рассказали, из-за чего у яблони могут скручиваться листья

Яблони и груши выращивают на своих участках многие садоводы. Это неприхотливые и высокоурожайные культуры, но иногда может появиться такая проблема, как скручивание листьев.

Грамотный уход за яблонями:

Определить нападение вредителей или заболевания на яблоне не сложно. Я просто внимательно осматриваю дерево два раза за сезон, уделяя особое внимание ветвям, коре, листьям.

При обнаружении первых признаков болезни или вредителей, в садовых магазинах стоит приобрети специализированные химические препараты. Большинство болезней и вредителей уничтожаются этими средствами. Но есть ряд заболеваний, которые плохо поддаются лечению.

Парша:

Грибковое заболевание, происходящее по причине засухи или чрезмерного увлажнения грунта. Проявляется коричневыми пятнами на листовых пластинах, затем пятна переходят на плоды.

Бороться с паршей необходимо:

обработкой деревьев раствором мочевины;

обработкой хлорокисью меди;

обработкой бордоской смесью.

Этими препаратами деревья обрабатываются ранней весной в качестве профилактики и лечения деревьев. Главное сделать это до начала распускания цветков.

Мучнистая роса:

Еще одно грибковое заболевание, которым часто подвергаются яблони в саду. Болезнь поражает ветки, листья плоды, на которых образуется белый надет.

Бороться с мучнистой росой я рекомендую:

опрыскиванием коллоидной серы;

препаратом «Топаз».

Бактериальные ожоги:

Относится к карантинному заболеванию, которое чаще всего нападает на деревья в июле. Страдают им молодые саженцы. Проявляется болезнь почернением листьев и с их последующим высыханием.

В борьбе с бактериальными ожогами помогает уничтожение больных ветвей со всего дерева, и обработка срезов медным купоросом. Иногда дерево не получается спасти. Тогда его необходимо срезать, выкорчевать и уничтожить.

Цитоспороз:

Грибковая болезнь, поражающая отдельные участки коры. Проявляется появлением небольших пятен, которые постепенно превращаются в язвы. Если сразу ничего не предпринять, грибок уничтожит дерево.

В борьбе с заболеванием помогают:

препарат «Хом»;

обработка дерева медным купоросом перед цветением;

своевременное внесение калийно-фосфорных удобрений.

Помимо болезней яблони часто подвергаются атакам насекомых:

яблоневого цветоеда. Появляется в момент цветения. Выгрызает серединку цветков, откладывает в них яйца. При обильном поражении дерева, плодов с него собрать не получится. Для борьбы с вредителем используется дихлофос;

яблочного пилильщика. Проникает в середину зеленых плодов, съедая их изнутри. Яблоки не вызревают, опадают зелеными. В борьбе помогает препарат «Карбофос»;

яблочной плодожорки. Эта бабочка-гусеница съедает плоды, прогрызая их насквозь. В борьбе помогают специальные клейкие ленты, которые обматываются по стволу дерева;

щитовки. Очень крошечное насекомое, которое не видно невооруженным глазом. При обильном поражении способно привести к гибели взрослого дерева щитовка стремительными темпами размножается, высасывая сок из дерева.

Другие проблемы при выращивании яблонь:

Помимо распространенных болезней и вредителей садоводы также сталкиваются и с другими проблемами при выращивании яблонь в саду.

Со скручиванием листьев:

Обычно листья скручиваются из-за паразитов или болезней. Чаще всего это происходит при появлении тли. Если с ней не начать сразу же борьбу, через две недели начнет чахнуть весь сад. Для борьбы с тлей я использую специализированные инсектициды. Хотя большинство садоводов применяют старые народные методы: мыльный раствор, горький перец, табак.

Скручиваться листья могут и из-за мучнистой росы. Проявляется это заболевание не только курчавостью листьев, но и изменением их внешнего вида. Они становятся бледными, и на них появляются бурые пятна. В борьбе с заболеванием помогает препарат «Топаз».

Следующей причиной скручивания листьев можно быть простая нехватка минералов и витаминов. Решается проблема элементарно внесением в приствольный круг древесной золы, навоза, хлористого калия.

И самой простой причиной скручивания листьев может стать обычная жара и нехватка воды. Если каждый день на протяжении недели выливать под корень ведро воды, это решит проблему со скручиванием листвы на яблоне.

Причины появления коричневых пятен на листьях:

заболеванием парша. Проявляется быстро и через две недели все листья на дереве станут сухими;

появлением листоблошки. Это насекомое питается молодыми листиками;

недостаток кали;

низкой температурой воздуха;

Иногда садоводы сталкиваются с тем, что листья на яблоне приобретают розовый оттенок. Это связано с:

нехваткой микроэлементов;

недостатком марганца;

поражением дерева красногалловой тлей.

Если причина связана с недостатком важных элементов, достаточно просто внести их в приствольный круг. Для борьбы с тлей используются химические препараты.

Чтобы не лечить деревья в саду я предлагаю проводить их регулярную профилактику от болезней и вредителей:

каждую весну и осень белить стволы известью;

вовремя поливать сад при сильной засухе;

следить за кислотностью почвы;

регулярно подкармливать деревья фосфорно-калиевыми удобрениями;

обрабатывать деревья фунгицидами, антисептиками или народными проверенными методами.

Если внимательно следить за садом, то появление большинства болезней, а также вредителей можно предотвратить. Тогда вы соберете обильный урожай вкусных и полезных для здоровья яблок.