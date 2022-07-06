Опытные огородники рассказали, что делать, если укроп плохо растет
Укроп – одна из самых неприхотливых огородных культур. Но и он иногда плохо всходит, подвергается гниению или нашествию вредителей, сохнет.
Качество всходов укропа и его урожайность определяются сроками посева, выбором места для посадки и правильным выбором подкормки.
Укроп нужно сажать на хорошо освещенном месте, иначе он будет плохо расти. Семена необходимо на несколько суток замочить в воде, а затем еще на 15 минут – в спирте.
После этого семенной материал тщательно промывают водой и всаживают в почву. Ее следует заранее удобрить и увлажнить. После посева нужен полив теплой водой.
Без замачивания и обеззараживания семена плохо всходят, потому что в них много эфирных масел. Можно посадить семена заранее и высадить в грунт уже в виде рассады.
Перед посадкой укропа стоит использовать неорганические вещества в качестве удобрения. Следующая подкормка потребуется через 2 недели.
Укроп подкармливают калийной солью и суперфосфатом, аммиачной селитрой и перегноем, коровяком и зеленым настоем из крапивы и травы. Можно воспользоваться готовыми составами.
Укроп плохо растет рядом с другой зеленью и с морковью. Лучше сажать его рядом с огурцами, чесноком или картофелем.
Опубликовано: Светлана Репина
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