Агрономы раскрыли секрет бесплатной подкормки для прекрасного роста огурцов
Существует множество различных подкормок для огурцов. Но некоторые из них не слишком эффективные, другие стоят недешево. Можно воспользоваться абсолютно бесплатным удобрением и получить хороший урожай.
Задача этой подкормки – укрепить иммунитет растений, увеличить их устойчивость к болезням, вредителям, неблагоприятной погоде, а также активизировать их рост и развитие.
Для приготовления состава потребуются сорняки, которые можно найти на своем участке или в лесу. Это могут быть листья подорожника, одуванчики, мох, крапива. Можно использовать и щавель.
Подорожник стимулирует рост огурцов и их плодоношение. Крапива содержит большое количество азота, а также калий, йод, железо и фосфор.
Одуванчик отпугивает вредителей, защищает растение от болезней. Мох повышает урожайность и иммунитет, а щавель улучшает формирование плодов.
Растительное сырье хорошо измельчают и складывают в ведро, заполняя его примерно наполовину. Затем наливается теплая вода, и состав настаивается 5 дней в тепле при периодическом помешивании.
Получается концентрат, который перед использованием нужно развести водой в соотношении 1:10. Под каждый куст огурцов нужно выливать по 1 л раствора вместе с травой.
Перед подкормкой землю увлажняют. Лучше проводить эту процедуру в вечерние часы, чтобы растения не получили ожог. Повторять подкормку следует раз в 2-3 недели.
Опубликовано: Светлана Репина
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