Опытные огородники поделились лайфхаками по борьбе с мокрицей
Мокрица – назойливый сорняк, который быстро распространяется по всему огороду и мешает нормальному развитию растений. Одной прополкой с ней справиться крайне сложно.
Но есть некоторые другие способы, позволяющие избавиться от мокрицы. Это, например, мульчирование – покрытие поверхности грунта определенными материалами.
Мульча из травы или опилок предотвращает рост сорняков, а заодно удерживает влагу в почве и сокращает частоту полива.
Без механической обработки тоже обойтись не удастся. Это не только прополка с полным удалением растения вместе с корнем, но еще и перекапывание почвы. Срезать сорняк бесполезно.
Химические вещества сжигают корни травы и не дают ей развиваться. Но они содержат токсичные компоненты и требуют некоторых финансовых затрат. При использовании таких препаратов обязательно применять средства защиты.
Среди народных средств – чеснок, поваренная соль, сода и уксус. Они безопасны для человека, стоят очень дешево, но дают хороший эффект.
Из этих компонентов готовят раствор, которым опрыскивают грунт. Состав не должен попадать на огородные культуры.
Можно внести в почву известь или древесную золу, чтобы снизить ее кислотность – мокрица предпочитает кислые почвы.
Опубликовано: Светлана Репина
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