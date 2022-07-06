Агрономы рассказали, чем подкармливать морковь в июле

Июль – это время активного роста корнеплодов у моркови. Чтобы к концу лета созрел хороший урожай, нужно грамотно подкормить морковь в июле.

Хорошим средством для этого периода станет обыкновенная древесная зола. В ней содержатся все компоненты, которые нужны для созревания качественно моркови.

К тому же зола повышает плодородность почвы на грядках, восполняет нехватку питательных элементов.

При их дефиците морковь вырастает кривой, несладкой и сухой, чаще подвергается атакам вредителей и заболевает, плохо хранится.

Зола насыщает растение магнием, калием, натрием. Она ощелачивает кислотный грунт и делает его непригодным для размножения вредителей.

Одновременно зола делает землю более рыхлой, что улучшает доставку кислорода к корням. Это тоже способствует хорошему росту корнеплодов. От золы морковь становится более сахаристой.

Древесная зола стимулирует созревание урожая, поэтому его можно будет собрать раньше. Она не содержит веществ, опасных для здоровья человека, поэтому никакой опасности при внесении нет, а овощи получаются экологически чистыми.

Перед внесением зольной подкормки нужно тщательно прополоть грядки с морковью и междурядья, чтобы состав лучше проникал в почву.