Фермеры объяснили, чем и как подкармливать кабачки

Правильная подкормка кабачков позволяет вырастить обильный и качественный урожай, защитить растения от болезней и добиться прекрасного вкуса плодов.

В периоды роста, цветения, образования завязи, плодоношения кабачкам нужны разные вещества, поэтому и подкормки будут разными.

Первая подкормка проводится примерно через неделю после всходов, когда у растений появится 1-3 листа. В это время кабачкам нужен азот.

Для подкормки подойдут мочевина или аммиачная селитра, раствор коровяка или птичьего помета. Можно использовать готовые удобрения.

Спустя 10 дней необходимо провести вторую подкормку. Для этого используется зеленое удобрение: треть ведра травы заливают водой, накрывают, неделю настаивают на солнце, а затем разбавляют водой в соотношении 1:10.

Еще через 10 дней эту подкормку повторяют. Во время завязывания плодов используется средство для опрыскивания.

Пятую подкормку проводят во время плодоношения. В это время используются биопрепараты. Очень важно не перекармливать растения и вовремя снимать урожай.

Поливать кабачки нужно теплой отстоявшейся водой. В жару это делают чаще, в дождливую погоду – реже, но в любом случае регулярно.