Чем опасна тля для яблони и как можно с ней справиться

Среди главных врагов яблони, пожалуй, можно назвать тлю. Видов существует много, и все они способны причинить верд дереву и погубить урожай.

На яблоню точат зуб зеленая тля, серая, полосатая, персиковая, красногалловая, и это далеко не весь перечень разновидностей.

Многие из них могут жить на разных плодовых культурах, но есть и такие, которые охотятся только за яблонями. За один сезон эти паразиты способны дать до 15 поколений.

Что делает тля

Она сосет сок из молодых листьев, почек, больше всего страдают верхушки побегов. Листья, поврежденные тлей, уплотняются и скручиваются.

Иногда листья приобретают красный оттенок, другие могут засыхать и опадать. Верхушки веток перестают расти, начинают сохнуть и отмирать.

Когда тли много, она повреждает и плоды. Это проявляется мелкими красными пятнышками на кожице.

Как быть

В течение всего периода вегетации надо регулярно обрабатывать деревья каждые две недели. Опрыскивать следует яблони и другие плодовые и декоративные растения.

Можно использовать инсектициды: "Карбофос", "Искра", "Актара", "Актеллик", "Инта-Вир". Более безопасный вариант - биопрепарат "Фитоверм".

Содовый раствор: на 5 л воды 4 ст. л. соды. Средство нужно применять при первых признаках тли, когда ее еще немного.

Раствор с йодом: в 5 л воды растворяют баночку йода - 10 мл.

Настой из шелухи лука: литром воды залить 100-200 г шелухи, дать постоять сутки. Процеженный настой надо разводить водой 2:1. Обработка проводится вечером или в пасмурную погоду.

Похожим образом делается раствор на основе жгучего перца, ботвы томатов, табачной пыли. Опрыскивать надо нижнюю часть листиков.

Эффект будет если только средство попадет непосредственно на вредителей.

Народные средства увы не помогут, если тли уже слишком много и листики начали скручиваться в трубочку.

Хорошие помощники в борьбе с тлей - божьи коровки. Одна личинка съедает до 20-40 тлей. Взрослые насекомые тоже едят тлю, но меньше.

К сожаленью, не все дачники понимают, что перед ними друг, а не враг, когда видят личинок божьей коровки. Многие думают, что это вредитель и уничтожают их.

Кроме того, при большом количестве тли, божьи коровки уже бессильны.

Предупреждающие меры

Предупредить появление тли невозможно, она все равно откуда-нибудь прилетит и будет досаждать растениям.

Важно не упустить этот момент и разобраться с вредителем при самых первых признаках появления.

Когда тли еще не так много, вывести ее гораздо проще даже без участия сильнодействующих химикатов.

Еще один важный момент: не допускать появления муравьев на участке, они разносят тлю по всему огороду, способствуя ее массовому размножению.