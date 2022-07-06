Эйфелева башня находится в ужасном состоянии и может упасть

Эйфелева башня находится в очень плохом состоянии. Еженедельник Marianne получил конфиденциальные сведения, из которых следует, что лучшим решением было бы временное закрытие объекта.

Управляющая компания отвергает такую ​​возможность. Когда два года назад памятник закрыли из-за пандемии, администратор объекта потерял 52 миллиона евро.

Эйфелева башня, Париж, Франция

Проведенные в 2010-2016 годах проверки показывают, что до сих пор Эйфелева башня находится в плохом состоянии.

"Слои краски не защищают памятник от коррозии, а текущий ремонт оставляет желать лучшего", — цитирует обвинения экспертов французский еженедельник.

"Мы видели горящий Нотр-Дам или увидим падение Эйфелевой башни?" - недоумевает журналист Marianne. "

В настоящее время башню перекрашивают в двадцатый раз, чтобы противодействовать коррозии и восстановить ее великолепие в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Эти мероприятия малоэффективны. По мнению специалистов, памятник, покрытый множеством слоев краски, не защищен от внешних факторов, нанесение последующих слоев приводит к более быстрой деградации поверхности. Краска облезает и отслаивается, а ржавчина атакует все больше и больше мест.

"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, он бы упал в обморок", — сокрушается автор статьи и добавляет, что создатель башни указывал, что внимание к конструкции — единственная гарантия ее долговечности.

Реновация объекта — это огромные затраты, предполагается, что она обойдется в 60 миллионов евро, и вместо необходимых 30% будет отремонтировано только 5%. Эксперты говорят, что этот ремонт недостаточен и в значительной степени бесполезен, поскольку он выявит дефекты лакокрасочного покрытия и прогрессирующую коррозию.

Лучшим решением, предложенным учеными, составившими отчет, было бы удалить свинец из конструкции, очистить ее от ржавчины, а затем полностью перекрасить. Компания, управляющая объектом, не согласна с этим решением. После пандемии он столкнулся с убытками в размере 52 млн евро.

Эйфелева башня, расположенная в конце парижского Марсова поля, является одним из архитектурных символов Парижа. 324-метровая башня была построена в 1887-1889 годах. Это должно было стать кульминацией всемирной выставки в Париже, приуроченной к столетию Французской революции, и стать проявлением силы знаний и технической мысли того времени. Он был назван в честь архитектора Гюстава Эйфеля.

До 1930 года это было самое высокое строение в мире. До пандемии его посещало около 6 миллионов туристов в год.