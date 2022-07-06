Эйфелева башня находится в ужасном состоянии и может упасть
Эйфелева башня находится в очень плохом состоянии. Еженедельник Marianne получил конфиденциальные сведения, из которых следует, что лучшим решением было бы временное закрытие объекта.
Управляющая компания отвергает такую возможность. Когда два года назад памятник закрыли из-за пандемии, администратор объекта потерял 52 миллиона евро.
Эйфелева башня, Париж, Франция
Проведенные в 2010-2016 годах проверки показывают, что до сих пор Эйфелева башня находится в плохом состоянии.
"Слои краски не защищают памятник от коррозии, а текущий ремонт оставляет желать лучшего", — цитирует обвинения экспертов французский еженедельник.
"Мы видели горящий Нотр-Дам или увидим падение Эйфелевой башни?" - недоумевает журналист Marianne. "
В настоящее время башню перекрашивают в двадцатый раз, чтобы противодействовать коррозии и восстановить ее великолепие в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Эти мероприятия малоэффективны. По мнению специалистов, памятник, покрытый множеством слоев краски, не защищен от внешних факторов, нанесение последующих слоев приводит к более быстрой деградации поверхности. Краска облезает и отслаивается, а ржавчина атакует все больше и больше мест.
"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, он бы упал в обморок", — сокрушается автор статьи и добавляет, что создатель башни указывал, что внимание к конструкции — единственная гарантия ее долговечности.
Реновация объекта — это огромные затраты, предполагается, что она обойдется в 60 миллионов евро, и вместо необходимых 30% будет отремонтировано только 5%. Эксперты говорят, что этот ремонт недостаточен и в значительной степени бесполезен, поскольку он выявит дефекты лакокрасочного покрытия и прогрессирующую коррозию.
Лучшим решением, предложенным учеными, составившими отчет, было бы удалить свинец из конструкции, очистить ее от ржавчины, а затем полностью перекрасить. Компания, управляющая объектом, не согласна с этим решением. После пандемии он столкнулся с убытками в размере 52 млн евро.
Эйфелева башня, расположенная в конце парижского Марсова поля, является одним из архитектурных символов Парижа. 324-метровая башня была построена в 1887-1889 годах. Это должно было стать кульминацией всемирной выставки в Париже, приуроченной к столетию Французской революции, и стать проявлением силы знаний и технической мысли того времени. Он был назван в честь архитектора Гюстава Эйфеля.
До 1930 года это было самое высокое строение в мире. До пандемии его посещало около 6 миллионов туристов в год.
Опубликовано: Николай Скира
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