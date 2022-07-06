В День независимости США 4 июля российские бомбардировщики вошли в американское воздушное пространство

В День независимости США 4 июля два российских бомбардировщика нарушили воздушное пространство США, сообщает CNN.

4 июля в 10:00 по местному времени два российских бомбардировщика Ту-95 вошли в воздушное пространство США над Аляской. Они были перехвачены американскими истребителями и были вынуждены отступить.

Затем один из российских летчиков сказал по радио: "Здравствуйте, американские летчики, мы летим поздравлять нас с Днем независимости".

Через час воздушное пространство США над Аляской нарушили еще два Ту-95, на этот раз без приветствия. Они также были перехвачены.

CNN утверждает, что не первый случай, когда российские бомбардировщики нарушают воздушное пространство США в День независимости. Это не традиция, но такие инциденты 4 июля случались ранее в 2007 году над водами Аляски и в 2021 году над Калифорнией.

Россияне нарушают воздушное пространство над США в среднем десять раз в год, признают в Пентагоне. Также они несколько раз нарушали пространство над Канадой.

Однако в Европе таких инцидентов гораздо больше. В 2019 году зафиксировано почти 300 нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами. В основном это неслучайные нарушения. Российские пилоты знают, где они.

Воздушное пространство — это пространство над территорией страны и ее территориальными водами, простирающееся на 12 морских миль (22,2 км) от ее берегов. Если иностранный самолет намеревается войти в воздушное пространство данной страны, он обязан сообщить план полета за 15 минут до пересечения границы и строго его придерживаться.

Если план полета не представлен или полет не соответствует этому плану, воздушное судно перехватывается. Экипаж перехватываемого воздушного судна должен выполнять указания перехватывающего воздушного судна.

Кратчайшее расстояние между российским Чукотским полуостровом и американским полуостровом Сьюард, между которыми протянулся Берингов пролив, составляет около 60 км. С учетом территориальных вод обеих стран воздушное пространство России и США разделяет всего 16 километров.

Однако в проливе есть еще два острова Диомеда. Больший из них принадлежит России, а меньший - США, а расстояние между ними всего 3,7 км. Пролив между ними зимой замерзает, так что из России в США теоретически можно дойти пешком.