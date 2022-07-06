Британские министры потеряли доверие к Борису Джонсону и массово подают в отставку

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку во вторник, 5 июля, сообщает The Guardian.

По информации агентства, оба потеряли доверие к Борису Джонсону. Премьер-министр Великобритании уже нашел им замену.

"Общественное мнение справедливо ожидает, что правительство будет управляться должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа , но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому я ухожу в отставку", — написал Сунак в Twitter.

"Я обратился к премьер-министру с предложением уйти в отставку с поста министра здравоохранения и социального обеспечения. Для меня было большой честью служить в этой роли, но я хотел бы продолжать ее с чистой совестью", — сказал Джавид.

В итоге, министр образования Надхим Захави стал министром финансов, а новым министром здравоохранения станет Стив Барклай, являющийся номинальным канцлером герцогства Ланкастер, сообщил во вторник вечером офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Отставка министров произошла через несколько минут после того, как Джонсон дал интервью, в котором признал, что ему не следовало назначать члена парламента Криса Пинчера на высокие должности после сообщений о том, что этот человек уже давно совершает сексуальные домогательства к мужчинам.

Захави, уроженец Ирака, курд, родившийся в Багдаде, был министром образования с сентября прошлого года и ранее получил признание в качестве заместителя министра здравоохранения, ответственного за вакцинацию против COVID-19. Он упоминается как один из потенциальных кандидатов на замену Джонсона на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Барклай с февраля этого года совмещал свои функции канцлера герцогства Ланкастер с должностью начальника штаба на Даунинг-стрит и был министром Brexit в 2018–2020 годах.

Это не первые проблемы Джонсона в последнее время. В середине 2021 года стало известно, что сотрудники Даунинг-стрит, а также сам Джонсон, его жена и высокопоставленные чиновники устраивали вечеринки в штаб-квартире премьер-министра в разгар пандемии.

Электронное письмо, просочившееся в ходе нескольких месяцев расследования, показало, что один из старших помощников Джонсона пригласил на встречу более 100 сотрудников и призвал их "принести свой алкоголь".

Это произошло 20 мая 2020 года, когда ковидные ограничения позволяли встречаться на открытом воздухе максимум с одним человеком из-за пределов собственного домохозяйства, соблюдая двухметровую дистанцию. Джонсон и его жена Кэрри должны были быть среди примерно 40 человек, которые пришли на вечеринку.