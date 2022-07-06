Кто такая яблонная листоблошка и как ее победить
Присутствие листоблошки на яблоне обернется для дерева серьезными проблемами. Чтобы не потерять урожай, надо принимать срочные меры.
Описание
Листоблошка или медяница - паразит, внешне похожий на тлю, но чуть больше размером. Размножается не в таком количестве, как тля, дает всего 1 поколение за год.
Вредитель любит высокую влажность и умеренные температуры. В жару и сухую погоду численность медяницы уменьшается в разы.
Признаки присутствия
Личинки питаются соком почек, молодых листьев, мягких черешков, цветоносов. Почки повреждаются и остаются закрытыми, цветы усыхают, осыпаются.
На пораженных участках появляются белые шарики сладких липких выделений.
Как бороться
Обрабатывать растения надо первый раз с началом открытия почек, и продолжать эти работы следует весь сезон.
Инсектициды
Карбофос
Первая обработка делается рано весной, чтобы уничтожить личинок - именно они наносят максимальный вред. Новые обработки лучше делать более безопасными средствами.
Карбофос актуален летом в том случае, если листоблошек уже стало слишком много.
Искра
Для борьбы с листоблошкой подходит препарат Искра с имидоклопридом, а также используются средства той же марки с циперметрином и перметрином.
Хороший вариант - Искра био с авертином. Препарат Искра с малатионом - это тот же Карбофос, только под другой маркой, он быстро и гарантированно уничтожает вредителя.
Фитоверм
Удобен, когда насекомых немного. Это биологический пестицид, который работает медленно, но дает гарантированный результат.
Число особей-паразитов связано с погодными условиями. В отдельные сезоны листоблошек в саду вообще нет, если погода стоит жаркая и сухая.
Народные рецепты
Их актуально использовать на стадии появления личинок. Помогает насыщенный ярко розовый раствор марганцовки. Подойдет и столовый уксус 9%.
Жгучие средства с резким действием, годные для тли, против медянок не применяют.
В обратном случае можно повредить распускающиеся почки и бутоны, в дальнейшем цветки начнут осыпаться.
Меры профилактики
Единственная мера, которая замедлит или затруднит распространение вредителя, это прореживание загущенных крон
Дерево будет проветриваться и медянице станет некомфортно. В остальном никакой специальной профилактики распространения паразита не существует.
Опубликовано: Храмова Оксана
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