Кто такая яблонная листоблошка и как ее победить

Присутствие листоблошки на яблоне обернется для дерева серьезными проблемами. Чтобы не потерять урожай, надо принимать срочные меры.

Описание

Листоблошка или медяница - паразит, внешне похожий на тлю, но чуть больше размером. Размножается не в таком количестве, как тля, дает всего 1 поколение за год.

Вредитель любит высокую влажность и умеренные температуры. В жару и сухую погоду численность медяницы уменьшается в разы.

Признаки присутствия

Личинки питаются соком почек, молодых листьев, мягких черешков, цветоносов. Почки повреждаются и остаются закрытыми, цветы усыхают, осыпаются.

На пораженных участках появляются белые шарики сладких липких выделений.

Как бороться

Обрабатывать растения надо первый раз с началом открытия почек, и продолжать эти работы следует весь сезон.

Инсектициды

Карбофос

Первая обработка делается рано весной, чтобы уничтожить личинок - именно они наносят максимальный вред. Новые обработки лучше делать более безопасными средствами.

Карбофос актуален летом в том случае, если листоблошек уже стало слишком много.

Искра

Для борьбы с листоблошкой подходит препарат Искра с имидоклопридом, а также используются средства той же марки с циперметрином и перметрином.

Хороший вариант - Искра био с авертином. Препарат Искра с малатионом - это тот же Карбофос, только под другой маркой, он быстро и гарантированно уничтожает вредителя.

Фитоверм

Удобен, когда насекомых немного. Это биологический пестицид, который работает медленно, но дает гарантированный результат.

Число особей-паразитов связано с погодными условиями. В отдельные сезоны листоблошек в саду вообще нет, если погода стоит жаркая и сухая.

Народные рецепты

Их актуально использовать на стадии появления личинок. Помогает насыщенный ярко розовый раствор марганцовки. Подойдет и столовый уксус 9%.

Жгучие средства с резким действием, годные для тли, против медянок не применяют.

В обратном случае можно повредить распускающиеся почки и бутоны, в дальнейшем цветки начнут осыпаться.

Меры профилактики

Единственная мера, которая замедлит или затруднит распространение вредителя, это прореживание загущенных крон

Дерево будет проветриваться и медянице станет некомфортно. В остальном никакой специальной профилактики распространения паразита не существует.