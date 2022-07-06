Delfi: Литва отказалась возобновлять железнодорожное сообщение Минск - Вильнюс
На фоне литовско-российского спора о транзите товаров из России в Калининградскую область перед Вильнюсом открывается еще один "железнодорожный фронт", пишет портал delfi.lt.
Несколько дней назад национальный перевозчик литовский Lietuvos geležinkeliai официально отказался возобновить сообщение Вильнюс-Минск.
Белорусские власти обратились к литовцам с просьбой возобновить движение пассажирских поездов по маршруту Вильнюс-Минск. Сообщение была приостановлено два года назад из-за пандемии коронавируса. Однако Литовские железные дороги не намерены удовлетворять эту просьбу ни в этом, ни в следующем году.
Котрина Дзикарайте, пресс-секретарь LTG Link, дочернего предприятия Lietuvos geležinkeliai, занимающегося пассажирскими перевозками, заявила в конце июня, что сообщение точно не появится в расписании в этом году.
"С учетом обстоятельств и в плане на 2023 год возобновления движения между столицами Литвы и Беларуси нет", - добавила она.
Сообщается также, что аналогичные просьбы с белорусской стороны были адресованы также железным дорогам Польши и Латвии.
Напомним, Литовская железная дорога в середине июня сообщила властям Калининградской области , что из-за санкций ЕС приостанавливает транзит примерно половины грузов, следующих между Россией и ее эксклавом.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Кто такая яблонная листоблошка и как ее победить
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Британские министры потеряли доверие к Борису Джонсону и массово подают в отставку
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута