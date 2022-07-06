Швейцария отказалась передавать Украине замороженные российские активы

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в настоящее время нет законных оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что "право на собственность является фундаментальным правом человека, которое может быть нарушено, но только если есть правовая основа".

"В настоящее время в большинстве европейских стран мы можем заморозить активы для расследования их происхождения, но мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать государству слишком много власти над частной собственностью", - заявил президент Кассис.

Он произнес эти слова на пресс-конференции в Лугано во время международной конференции по восстановлению Украины.

"Мы можем сейчас принять решение, идеальное для нынешней ситуации в Украине, но тем самым мы создаем возможность того, что такое же решение будет принято в совершенно других обстоятельствах и у людей будут отняты права в пользу государства", - добавил президент Швейцарии.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил в Лугано, что Украине нужно 750 миллиардов долларов, чтобы осуществить план восстановления.