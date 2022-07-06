Латвия возвращает обязательную воинскую службу, отмененную в 2007 году

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил во вторник, что в стране будет восстановлена ​​обязательная военная служба в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, пишет портал Delfi.

"Нынешняя оборонная система Латвии исчерпала свои возможности. В то же время у нас нет оснований полагать, что Россия изменит свое поведение", — сказал журналистам Пабрикс.

Латвия отказалась от обязательной военной службы после вступления в НАТО. С 2007 года армия этой прибалтийской страны состоит из профессиональных солдат и добровольцев Национальной гвардии, периодически несущих службу в пехоте.

В настоящее время в латвийских вооруженных силах находится всего около 7500 солдат на действительной службе, а членов Национальной гвардии поддерживают около 1500 солдат НАТО.

По словам Пабрикса, в 2023 году будет вновь введена военная служба только для мужчин. Пабрикс также объявил о проекте строительства военной базы недалеко от города Екабпилс (юго-восток Латвии) недалеко от границы с Россией. Она будет, как он подчеркнул, ближе к этой границе, чем нынешняя база Адажи.

Агентство AFP цитирует мнение сотрудника Национальной гвардии Гатиса Приеде, который приветствовал заявление Пабрикса. Он добавил, что, по его мнению, решение о восстановлении обязательной воинской повинности должно быть принято уже в 2014 году, после присоединения Крыма к России.