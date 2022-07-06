В Финляндии арестовали сотни товарных вагонов российских компаний

Финляндия арестовала сотни грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, находящимся под санкциями ЕС, сообщает ТАСС.

В марте, когда Финляндия решила приостановить железнодорожное сообщение с Россией, на ее территории находилось около 5000 российских грузовых вагонов.

Финские судебные приставы приказали арестовать часть из них.

На протяжении десятилетий Финляндия была символом страны, которая из страха перед Россией не могла вести собственную внешнюю политику и была вынуждена...

В Финляндии осталось около 800 российских вагонов. Они принадлежат российским компаниям, на которые распространяются санкции Евросоюза: «Уралхим-Транс», «Русагротранс» и другим.

Финские судебные приставы заморозили активы десятка российских и белорусских физических и юридических лиц, в том числе транспортных компаний.

Их общая стоимость составляет почти 82 миллиона евро.