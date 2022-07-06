Главы Минфина и Минздрава Британии уволились из-за недоверия к Джонсону

Недоверие к политике Бориса Джонсона стало причиной отставки двух министров в Великобритании.

6 июля глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак опубликовал новый пост в Twitter, где сообщил, что не согласен с политическими стандартами управления премьер-министра страны Бориса Джонсона, из-за чего лидер британского Минфина уходит в отставку.

С аналогичным заявлением выступил глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, который заявил, что испытывает недоверие к нынешнему правительству британии во главе с Джонсоном.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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