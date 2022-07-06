Глава белорусского нацбатальона из полка Калиновского погиб под Лисичанском
6 июля стало известно о гибели белоруса Ивана Марчука, который сражался на стороне ВСУ под Лисичанском. Марчук возглавлял нацбатальон "Волат".
В среду утром украинские СМИ сообщили о гибели белоруса Ивана Марчука, который был главой нацбатальона "Волат" при полке имени Кастуся Калиновского, против которого в Беларуси заведено уголовное дело. Сообщается, что Марчук воевал на стороне Украины против российских сил спецоперации и народной милиции Донбасса.
Иван Марчук, носивший позывной "Брест", вместе со своими подчинёнными сдерживал наступление союзных сил армий России и ЛНР под Лисичанском в Луганской области, где получил смертельное ранение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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