Глава белорусского нацбатальона из полка Калиновского погиб под Лисичанском

6 июля стало известно о гибели белоруса Ивана Марчука, который сражался на стороне ВСУ под Лисичанском. Марчук возглавлял нацбатальон "Волат".

В среду утром украинские СМИ сообщили о гибели белоруса Ивана Марчука, который был главой нацбатальона "Волат" при полке имени Кастуся Калиновского, против которого в Беларуси заведено уголовное дело. Сообщается, что Марчук воевал на стороне Украины против российских сил спецоперации и народной милиции Донбасса.

Иван Марчук, носивший позывной "Брест", вместе со своими подчинёнными сдерживал наступление союзных сил армий России и ЛНР под Лисичанском в Луганской области, где получил смертельное ранение.