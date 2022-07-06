Хакеры RaHDIt обнародовали данные более тысячи украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt обнародовала информацию о более тысячи сотрудниках Главного управления разведки Украины.

6 июля участники российской группы хакеров RaHDIt слили в сеть данные более тысячи украинских разведчиков, резидентуры которых находятся в Турции, Польше, Африке, Индии, Австрии, Вьетнаме, Словакии, Болгарии, Иране, Венгрии, Италии и даже России. Источник издания "РИА Новости" подтвердил подлинность данных сведений.

Хакеры RaHDIt утверждают, что утечка данных Главного управления разведки Украины произошла из-за уязвимости сеты на острове Рыбальский, расположенном в Киеве.