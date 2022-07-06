В боях под Лисичанском убит командир белорусского нацбата имени Калиновского

Информационное агентство Sputnik сообщает о смерти одного из командиров нацбатальона имени Калиновского.

Российское информационное агентство Sputnik сообщает о новостях специальной военной операции, которая проходит на территории Украины.

Одна из главных новостей на утро 6 июля - это гибель командира полка белорусского националистического батальона имени Кастуся Калиновского.

Так, командир батальона "Волат" Иван Марчук был убит в бою с войсками Российской Федерации и ЛДНР под Лисичанском.

"По предварительным данным, был убит командир "батальона "Волат" (входит в "полк Калиновского") — Иван Марчук из Бреста", - пишет источник.

При этом стоит отметить, что он служил не только в Вооруженных силых Украины, но и во Французском иностранном легионе.