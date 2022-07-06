Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет
6 июля стало известно о гибели главы организации ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, умершего на 64-ом году жизни.
Утром среды генеральный директор ведущей нефтяной компании Нигерии Меле Кьяри сообщил, что генсек ОПЕК Мохаммеда Баркиндо скоропостижно скончался на 63-ем году жизни. К текущему моменту точные причины гибели Баркиндо не раскрываются.
Примечательно, что ранее ОПЕК настаивала на включение России в новую нефтяную сделку после старта спецоперации армии РФ на Украине вопреки санкционному давлению Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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