Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет

6 июля стало известно о гибели главы организации ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, умершего на 64-ом году жизни.

Утром среды генеральный директор ведущей нефтяной компании Нигерии Меле Кьяри сообщил, что генсек ОПЕК Мохаммеда Баркиндо скоропостижно скончался на 63-ем году жизни. К текущему моменту точные причины гибели Баркиндо не раскрываются.

Примечательно, что ранее ОПЕК настаивала на включение России в новую нефтяную сделку после старта спецоперации армии РФ на Украине вопреки санкционному давлению Запада.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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