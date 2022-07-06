Умер глава белорусского нацбатальона «Волат» Иван Марчук
Умер глава белорусского нацбатальона «Волат» Иван Марчук в боях на стороне ВСУ под Лисичанском.
Представители украинских СМИ сообщают, что беларус Иван «Брест» Марчук воевавший на стороне Украины против СВО РФ погиб в боях под Лисичанском, сдерживая наступление союзных войск РФ и ЛНР.
Марчук командовал нацбатальоном «Волат» при добровольческом полке имени Кастуся Калиновского сражающемся на стороне ВСУ, члены которого в Беларуси объявлены фигурантами уголовного дела.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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