Умер глава белорусского нацбатальона «Волат» Иван Марчук

Умер глава белорусского нацбатальона «Волат» Иван Марчук в боях на стороне ВСУ под Лисичанском.

Представители украинских СМИ сообщают, что беларус Иван «Брест» Марчук воевавший на стороне Украины против СВО РФ погиб в боях под Лисичанском, сдерживая наступление союзных войск РФ и ЛНР.

Марчук командовал нацбатальоном «Волат» при добровольческом полке имени Кастуся Калиновского сражающемся на стороне ВСУ, члены которого в Беларуси объявлены фигурантами уголовного дела.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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