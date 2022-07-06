Глава комитета Бундестага Эрнст требует отмены антироссийских санкций и запуска «Северного потока-2»

Глава энергетического комитета немецкого Бундестага Клаус Эрнст требует отмены санкций против России и начала переговоров по газопроводу "Северный поток-2", сообщает Rheinische Post.

Эрнст заявил, что правительству необходимо следить за тем, чтобы цены на энергоносители оставались ограниченными за счет увеличения предложения.

"Санкции против России не принесли никакого эффекта, наоборот, РФ по-прежнему неплохо зарабатывает на своем сырье на мировом рынке. В то же время немецкие граждане и экономика стали жертвами совершенно неправильной политики санкций", - заявил Эрнст.

В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с историческим ростом стоимости жизни, сравнив ситуацию с инфляционным кризисом 1960-х и 1970-х годов.

Политик считает также , что с Москвой также необходимо вести переговоры о запуске "Северного потока-2", пусть даже на ограниченный период времени, если поставки газа не могут быть гарантированы ни каким другим путем.

Эрнст предупредил, что перебои с поставками газа могут нанести необратимый ущерб промышленности Германии.