Скляр ответил на заявление Хаматовой о России неприличной шуткой

Известный российский артист Игорь Скляр не понимает, почему покинувшим страну знаменитостям уделяется столько внимания. В данном случае речь идёт об актрисе Чулпан Хаматовой.

Известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью латвийским СМИ заявила, что, если бы все политические передачи на российском экране заменить спектаклем Алвиса Херманиса "Горбачев", спецоперации в Украине не было бы.

По поводу высказывания знаменитости дал комментарии её коллега Игорь Скляр. Актер уверен, что не стоит уделять так много внимания мнению звезд, которые покинули российское государство.

Когда женщина начинает философствовать, как сказано в одной замечательной пьесе Чехова, это называется "потяни меня за палец". В офицерской среде это неприличная шутка. Но это написано у Чехова. Я не понимаю, почему этому уделяется столько внимания. Уехал человек - это пыль. Ощущение, что делать нечего. Пусть себе живет там и радуется. В чем проблема? Не стоит выеденного яйца.

Ранее писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров в рамках Ютуб-шоу "Абзац" поведал о том, что Чулпан Хаматова намерена работать в Лондоне.

Жители Риги холодно приняли театральную постановку "Постскриптум", где занята Хаматова. Видимо, по этой причине местный храм искусства решил отправится со спектаклем на гастроли в Великобританию.

Примечательно, что артистка играет в пьесе сразу 5 ролей. Автор постановки, актёрский состав пытаются призвать к "совести, сознанию и подсознанию страны" посредством действия на сцене.