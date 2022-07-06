Российские хакеры RaHDIt опубликовали данные украинских разведчиков
Российская группа хакеров RaHDIt взломала и выложила в сеть базу данных украинских разведчиков.
Российские хакеры из группировки RaHDit смогли взломать базу Центрального управления ГУР и опубликовали в открытый доступ данные тысячи украинских разведчиков, которые служат в многих странах мира.
Помимо информации о разведчиках были обнародованы сведения кураторов и инструкторов сотрудников украинских спецслужб. Отмечается, что это самая большая утечка подобной информации в сеть.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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