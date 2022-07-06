Володин: Байден боится, что мир узнает виновника пандемии
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил создание коронавируса в биотехнологических лабораториях США.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Байден скрывает настоящего виновника возникновения пандемии коронавируса в мире.
Володин считает, учитывая мнение американского учёного, что Вашингтон должен рассекретить данные своих военных биологических лабораторий и понести ответственность за смерти людей и экономический кризис на планете.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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