Володин: Байден боится, что мир узнает виновника пандемии

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил создание коронавируса в биотехнологических лабораториях США.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Байден скрывает настоящего виновника возникновения пандемии коронавируса в мире.

Володин считает, учитывая мнение американского учёного, что Вашингтон должен рассекретить данные своих военных биологических лабораторий и понести ответственность за смерти людей и экономический кризис на планете.