Володин: биологические разработки военных США привели к появлению COVID-19
Вячеслав Володин утверждает, что США виновны в появлении коронавирусной инфекции и последовавшей за ним пандемией.
6 июля спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Соединённые Штаты несут ответственность за появление коронавируса, поскольку американские военизированные биоразработки по всему миру изучали в том числе и вирусы.
По мнению Володина, Джо Байден боится, что мир узнает правду о появлении коронавирусной инфекции и захочет привлечь правительство США к ответственности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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