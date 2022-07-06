Володин: биологические разработки военных США привели к появлению COVID-19

Вячеслав Володин утверждает, что США виновны в появлении коронавирусной инфекции и последовавшей за ним пандемией.

6 июля спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Соединённые Штаты несут ответственность за появление коронавируса, поскольку американские военизированные биоразработки по всему миру изучали в том числе и вирусы.

По мнению Володина, Джо Байден боится, что мир узнает правду о появлении коронавирусной инфекции и захочет привлечь правительство США к ответственности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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