Володин: биологические разработки военных США привели к появлению COVID-19

Вячеслав Володин утверждает, что США виновны в появлении коронавирусной инфекции и последовавшей за ним пандемией.

6 июля спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Соединённые Штаты несут ответственность за появление коронавируса, поскольку американские военизированные биоразработки по всему миру изучали в том числе и вирусы.

По мнению Володина, Джо Байден боится, что мир узнает правду о появлении коронавирусной инфекции и захочет привлечь правительство США к ответственности.