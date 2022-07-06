Добрынин рассказал, почему исчез со сцены после микроинсульта

Российский композитор и певец Вячеслав Добрынин ещё в 2018 году перенёс микроинсульт. До сей поры звезда сцены не может восстановить здоровье. По этой причине музыкант перестал выступать.

Известного российского музыканта Вячеслава Добрынина сразил микроинсульт в 2018 году, но до сей поры ему не удаётся до конца восстановиться.

Исполнитель пожаловался на постоянную слабость. Об этом Добрынин поведал в эфире канала ТВЦ.

Микроинсульт случился со звездой российской сцены 4 года назад. На протяжении нескольких лет после данного события Добрынина не было на публичных мероприятиях.

Год назад он впервые после перенесённой болезни появился на телевидении. Музыкант объяснил, что здоровье его подводит.

3 года я болел. На данный момент мне плохо, если сравнивать с тем временем, когда я был здоров. Сейчас в моей жизни есть болезнь, плохое настроение и самочувствие.

Вячеслав сообщил, что на сцену возвращаться не торопится, но ставить на себе крест также не намерен. Певец рассказал, что не снимается сейчас, так как сильно устает, а также разговаривать ему нелегко. Вместе с тем он заверил, что все терпимо.

Добрынин не теряет надежды, что скоро восстановится до конца, и сможет исполнять песни.

Невролог Ринат Акбаров рассказал о том, что все шансы на восстановление у 76-летнего Вячеслава Добрынина есть, отметив, что микроинсульт - это не приговор.