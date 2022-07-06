Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград

Калининградский губернатор Антон Алиханов предложил варианты решения проблемы с транзитом в Калининград, который ранее запретила Литва.

6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о возможном строительстве трас-хайвеев в Калининград. По словам Алиханова, можно построить как железнодорожный, так и автомобильный хайвей, способный осуществлять как грузовые, так и гражданские транспортные перевозки.

При этом Антон Алиханов сообщил, что при строительстве подобных трасс нужно исключить возможность свернуть с них на территорию Литвы, которая ведёт себя недружественно по отношению к России.