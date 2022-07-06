По образованию Виктор Цой — художник, задатки живописца у него проявились ещё в детском саду

Как отмечено в газетных публикациях, «большинство работ легендарного лидера группы „Кино“ не видел никто, кроме близких». При этом «на холсте Цой писал чаще, чем в нотной тетради».

Искусствоведы считают, что он «обладатель самобытного художественного дара», «созвучен» авангардистам, отмечая в частности и то, что ленинградский музыкант рисовал на клеёнках, как до него это делал грузинский примитивист Нико Пиросмани.

Цой был одним из важнейших представителей ленинградского андеграунда — объединения «Новые художники» (основными направлениями в этом творческом союзе были первобытное искусство, примитивизм и экспрессионизм). Десять его работ выставлялись на экспозиции объединения ещё в 1988 году в Нью-Йорке (США).

В одном из интервью журналист Дмитрий Мишенин подчеркнул:

Тимур Новиков любил писать, как он придумал рейв или возродил классику. Возможно, где-то есть текст и про то, как он изобрёл колесо… А Цой больше делал, чем писал.

То, что многие манифестировали, он воплощал на практике в виде картин, опережая теоретиков. Идеальный пример — его неоакадемические полотна начала 1990 года — «Полёт» и «Новый мир». Тогда как «Новая Академия» сформировалась как институция к 1993 году

Основатель Школы популярного искусства Анастасия Постригай заметила, что среди ценителей реноме Цоя в качестве художника высоко:

Первая же ассоциация, которую можно провести, — это работы Жана-Мишеля Баския и Виктора Цоя. Мне кажется, наш Виктор не хуже, а Баския продаётся за сотни миллионов долларов. В живописи Цоя есть такой своеобразный наскальный реализм — очень экспрессивные графики

По её же мнению, прослеживается схожесть техник Виктора Цоя и Винсента Ван Гога:

Они оба питали страсть к японскому искусству, которое способно выразить очень многое при помощи малых средств. У Цоя и Ван Гога это цвет и контур. Цой был по-японски минималистичен — как в текстах, так и в картинах

Цоя также сравнивали с американским художником Энди Уорхолом, который, в свою очередь, присылал музыканту подарки.