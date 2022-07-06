Белорусский парламент предложил лишать гражданства за экстремизм

Национальное собрание Республики Беларусь готовит закон, согласно которому люди, осужденные за экстремизм, могут быть лишены гражданства.

Пресс-служба верхней палаты белорусского парламента 6 июля сообщила о подготовке законопроекта, подразумевающего лишение гражданства белорусов, осужденных за экстремизм, причинивших вред интересам страны и пребывающим заграницей.

Уточняется, что заседанием по рассмотрению закона экспертного совета руководила спикер Совета Республики Наталья Кочанова.

Законопроект будет предусматривать изменения в закон «О гражданстве Республики Беларусь».

Ранее Министерство внутренних дел Беларуси выступало за лишение гражданства белорусских мигрантов, которые живут на Западе и работаю в его интересах.

В данный момент белорусский закон не предусматривает возможность лишения белорусов, которые являются гражданами страны по рождению.

Лишить гражданства можно только тех людей, которые его приобрели.

Планируется, что законопроект позволит укрепить национальную безопасность Беларуси, стабильность нынешней общественно-политической системы и сохранения конституционного строя.