Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер
Российский бизнесмен Усманов отозвал ранее поданный иск о разводе с тренером по художественной гимнастике Винер.
6 июля российский предприниматель Алишер Усманов решил отозвать судебный иск, в котором он просил о разводе со своей супругой Ириной Винер. Мировой судья Москвы рассматривал дело Усманова и Винер ещё 7 июня, однако сегодня пара решила отложить судебные тяжбы.
Известно, что предприниматель Алишер Усманов и российский спортивный тренер Ирина Винер поженились ещё в 2022 году и пробыли в браке 30 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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