Боррель заявил, что ЕС не будет воевать против России ради спасения Украины

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет воевать против России.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель высказался относительно помощи Европы Вооруженным силам Украины.

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз не будет вести боевые действия против Российской Федерации ради Украины.

Боррель также добавил, что экономическое давление на Россию и финансовая помощь Украине останутся основными средствами поддержки Киева.

Более того, отметил он, зависимость России от западных технологий - в шесть раз больше, нежели от китайских.