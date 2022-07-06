Уже третий за два дня министр из правительства Бориса Джонсона ушел в отставку

Третий за два дня глава британского Министерства написал заявление о своей отставке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон теряет уже четвертого члена своего правительства за два дня.

Так, вчера, 5 июля, в отставку ушли главы министерств здравоохранения и финансов, пишет "Интерфакс",

"Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку",- говорилось в сообщении.

Также вчера об уходе со своего поста заявил заместитель главы консервативной партии Великобритании.

Сегодня же, 6 июля. в отставку ушел министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.