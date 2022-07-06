Уже третий за два дня министр из правительства Бориса Джонсона ушел в отставку
Третий за два дня глава британского Министерства написал заявление о своей отставке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон теряет уже четвертого члена своего правительства за два дня.
Так, вчера, 5 июля, в отставку ушли главы министерств здравоохранения и финансов, пишет "Интерфакс",
"Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку",- говорилось в сообщении.
Также вчера об уходе со своего поста заявил заместитель главы консервативной партии Великобритании.
Сегодня же, 6 июля. в отставку ушел министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.
Опубликовано: Николай Скира
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