Стоимость жилья уехавших за рубеж знаменитостей: сколько платят за аренду недвижимости Хаматова, Пугачёва, "Little Big"

Многие российские звёзды, покинувшие страну, снимают жильё за границей. Сколько платят за жильё Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова, "Little Big"?

Покинувшие Россию знаменитости обустраиваются за рубежом. У одних есть своя недвижимость, кто-то живёт у родственников, многие снимают жильё в аренду.

Чулпан Хаматова живёт сейчас в Латвии. У актрисы имеется особняк там в 80 км от Риги. 9 лет назад она купила дом в экопоселке для богатеев. Но до места работы в рижском храме искусства - 1 час 20 минут.

По этой причине во время подготовки к первому спектаклю в Новом Рижском театре в мае - июне артистка снимала квартиру в самой Риге.

Цена аренды за месяц трёшки класса люкс в Тихом центре рядом со Старым городом, площадь которой 73 кв м - 1500 евро (90 000 российских рублей).

Алла Пугачева с супругом, детьми и няней с июля и до конца лета находятся в Юрмале. Здесь сейчас не так жарко, как в Израиле. Известная певица решила арендовать на июль - август шикарную двухэтажную виллу "Марта", площадь которой составляет 2400 кв м.

Рядом находится концертный зал "Дзинтари", а по соседству проживает Лайма Вайкуле.

Латвийский банкир, которому принадлежит вилла в месяц берёт за аренду с Примадонны 50 000 евро (3 000 000 российских рублей), другие платят за проживание здесь 70 000 - 90 000 евро.

Илья Прусикин и Софья Таюрская из известного российского музыкального коллектива "Little Big" пребывают в США сейчас.

Прусикин намерен приобрести жилье на чужбине. Сегодня он и его возлюбленная, и вокалистка группы Таюрская арендуют роскошную квартиру у океана.

За месяц аренды двушки знаменитости отдают 4000 долларов (234 000 российских рублей).