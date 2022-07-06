Алиханов призвал правительство РФ применить экономические меры к Литве за запрет транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литве необходимо ответить только экономическими мерами на блокаду Калининграда.

Глава Калининградской области Антон Алиханов 6 июля в интервью РИА Новости прокомментировал возможный ответ Российской Федерации на запрет транзита со стороны Литвы в Калининград.

Алиханов заявил, что ответом прибалтийскому государству могут быть только экономические меры.

Накануне Алиханов заявлял, что передал в Совет министров и администрацию президента России проект санкционных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград.

Крайней мерой Алиханов считает полный запрет на ввоз российских товаров в Прибалтику и вывоз товаров с территории Прибалтики в Россию.

Также Алиханов говорил, что Еврокомиссия намеревается не препятствовать транзиту из России в Калининград и собирается решить инцидент дипломатическими методами.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Литва действует агрессивно по отношению к Калининграду.