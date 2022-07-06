Алиханов призвал правительство РФ применить экономические меры к Литве за запрет транзита
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литве необходимо ответить только экономическими мерами на блокаду Калининграда.
Глава Калининградской области Антон Алиханов 6 июля в интервью РИА Новости прокомментировал возможный ответ Российской Федерации на запрет транзита со стороны Литвы в Калининград.
Алиханов заявил, что ответом прибалтийскому государству могут быть только экономические меры.
Накануне Алиханов заявлял, что передал в Совет министров и администрацию президента России проект санкционных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград.
Крайней мерой Алиханов считает полный запрет на ввоз российских товаров в Прибалтику и вывоз товаров с территории Прибалтики в Россию.
Также Алиханов говорил, что Еврокомиссия намеревается не препятствовать транзиту из России в Калининград и собирается решить инцидент дипломатическими методами.
До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Литва действует агрессивно по отношению к Калининграду.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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