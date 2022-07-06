Медведев: трибунал над правительством РФ угрожает существованию человечества
Дмитрий Медведев рассказал, почему США и страны Запада не смогут провести трибунал над российским правительством за действия на Украине.
6 июля экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что идеи США провести трибунал над российским правительством за действия на Украине угрожает существованию человечества, поскольку Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом.
При этом Медведев отметил, что Соединённые Штаты не вправе осуждать Россию, поскольку вся история США строится на войнах начиная с уничтожения индейцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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