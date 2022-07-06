Медведев назвал кровавые войны отличительной особенностью политики США
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что политика США не может существовать без кровавых войн.
Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе своей пресс-конференции поделился с представителями СМИ своим мнением о том, что является основой политики проводимой Вашингтоном.
Экс-президент Медведев утверждает, что если проанализировать историю Соединённых Штатов, то станет очевидным факто того, что вся политика США основывается на развязывании кровавых войн, которые направленны на уничтожение мирного населения других стран с целью отвлечения внимания американцев от проблем внутри американского континента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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