Vanguardia: Запад отказался поставлять Украине ЗРК Patriot из-за боязни России
Западные страны не хотят поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.
6 июля испанское новостное агентство La Vanguardia сообщило, что Соединённые Штаты и другие государства коллективного Запада приняли решение не отправлять Украине зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" американского производства.
По данным La Vanguardia, в Вашингтоне опасаются, что при поставке подобного оружия Киеву Россия может посчитать НАТО прямым участником украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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