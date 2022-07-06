Vanguardia: Запад отказался поставлять Украине ЗРК Patriot из-за боязни России

Западные страны не хотят поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

6 июля испанское новостное агентство La Vanguardia сообщило, что Соединённые Штаты и другие государства коллективного Запада приняли решение не отправлять Украине зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" американского производства.

По данным La Vanguardia, в Вашингтоне опасаются, что при поставке подобного оружия Киеву Россия может посчитать НАТО прямым участником украинского конфликта.