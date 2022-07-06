Global Times: США начинает деградировать из-за политики Байдена

Китайский таблоид Global Times заявляет, что президентство Байдена на вернуло США на нужный курс, а лишь усугубило ситуацию.

Китайская газета Global Times заявляет, что Джо Байден не оправдал надежды американцев, которые поверили в его предвыборные речи и обещания устроить «время исцеления» США после политики проводимой Дональдом Трампом.

Сотрудники таблоида уверены, что из-за отсутствия ориентиров в развитии США начали деградировать и способны лишь играть в спасителей человечества, игнорируя проблемы внутри страны.