На нефтяном месторождении Тенгыз прогремел взрыв, есть погибшие
На нефтегазовом месторождении Тенгыз на западе Казахстана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.
В среду, 6 июля 2022 года, пресс-служба полиции Атырауской области сообщила о взрыве на крупнейшем нефтегазовом месторождении Тенгыз на западе Казахстана, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Сотрудники полиции района сообщили, что два сотрудника погибли, ещё три работника получили ранения и экстренно отправлены в больницу. По факту ЧП проводится расследования для выяснения всех причин взрыва.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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