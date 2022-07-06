На нефтяном месторождении Тенгыз прогремел взрыв, есть погибшие

На нефтегазовом месторождении Тенгыз на западе Казахстана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.

В среду, 6 июля 2022 года, пресс-служба полиции Атырауской области сообщила о взрыве на крупнейшем нефтегазовом месторождении Тенгыз на западе Казахстана, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Сотрудники полиции района сообщили, что два сотрудника погибли, ещё три работника получили ранения и экстренно отправлены в больницу. По факту ЧП проводится расследования для выяснения всех причин взрыва.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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