Россия предупредила ОЗХО о планах Киева провести провокацию с химоружием

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что в Организацию по запрещению химического оружия была направлена нота о будущей провокации Украины с запрещенным оружием.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин 6 июля заявил, что в Николаевке Украина планирует применить химическое оружие.

По этому поводу в Технический секретариат ОЗХО была направлена нота. По словам Шульгина, возможны подобные провокации могут произойти в Харькове и в Николаеве.

Всего Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия более двадцати нот. Шульгин отметил, что ОЗХО сообщила о получении документов от российского руководства.

Ранее Александр Шульгин обвинял ОЗХО в игнорировании случаев, когда Украина якобы применяла химическое оружие в военных целях.

Накануне стало известно, что украинское руководство разрешает военнообязанным мужчинам покидать Украину с разрешение военкомата.

Недавно российские Вооруженные силы и народная милиция ЛНР заняли всю территорию Луганской области Украины, которую российское руководство называет территорией ЛНР.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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