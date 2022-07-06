Моисеев стал самым богатым пенсионером в России среди знаменитостей

Размер пенсионных выплат звёзд зависит от выслуги лет, почетных званий, которыми награждают за вклад в культуру РФ. По имеющимся данным, известный исполнитель Борис Моисеев стал самым богатым звёздным пенсионером.

Многие российские знаменитости, достигнув пенсионного возраста, продолжают выступать перед своими фанатами и получают солидные гонорары за свои выступления.

Но кроме этих заработков им по возрасту положены выплаты от государства. Какие пенсии получают известные личности и по какой причине размеры социальных пособий отличаются от 14 000 до 85 000 российских рублей?

Пенсия популярного ведущего программ о животных 85-летнего Николая Дроздова, которого до сих пор любит публика, составляет 30 000 российских рублей.

68-летний исполнитель, танцор и хореограф Борис Моисеев сумел заработать солидное соцпособие. Заслуженный артист РФ получает доплату, и пенсия его равна 85 000 рублей. Каждый месяц ему также платят авторские отчисления в сумме 150 000 рублей.

73-летняя Алла Пугачева не выступает сейчас, появляясь в эфирах ТВ по особым случаям. От государства известная певица получает 45 000 ежемесячно. Этих денег хватает только на оплату электричества ее огромного замка в деревне Грязь.

76-летний телеведущий Леонид Якубович получает пенсию в 23 000 российских рублей, а 60-летняя Роза Сябитова - всего 14 000.

62-летний Дмитрий Дибров - ведущий "Кто хочет стать миллионером", заработал 33 000 рублей пенсии.

Лариса Гузеева получает 45 000 рублей ежемесячно. Евгений Петросян - 55 000. Такие выплаты соответствуют средней зарплате россиян.