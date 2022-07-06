Песков: Казахстан не планирует присоединяться к санкциям против России

Дмитрий Песков опроверг слухи о желании Казахстана присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщает, что правительства России и Казахстана находятся в непрерывном контакте, ввиду чего Кремлю известно о нежелании казахстанских властей вводить антироссийские санкции.

Также Песков выразил уверенность, что Казахстан останется дружественной страной для России и продолжит сотрудничество с Москвой во всех отраслях политики и экономики.