Песков: Казахстан не планирует присоединяться к санкциям против России
Дмитрий Песков опроверг слухи о желании Казахстана присоединиться к антироссийским санкциям Запада.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщает, что правительства России и Казахстана находятся в непрерывном контакте, ввиду чего Кремлю известно о нежелании казахстанских властей вводить антироссийские санкции.
Также Песков выразил уверенность, что Казахстан останется дружественной страной для России и продолжит сотрудничество с Москвой во всех отраслях политики и экономики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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