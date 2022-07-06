Алиханов предложил проложить авто и жд магистрали в Калининград

Губернатор Калининградской области Алиханов выступил с предложением проложить до города авто и жд магистрали.

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил способ решения проблемы с блокадой поставок из России в область.

Алиханов предложил построить железнодорожную и автомобильной магистрали для гражданских и грузовых перевозок.

При этом, добавил Алиханов, если эти трассы все-таки будут построены, то нужно исключить возможность попадания с этих трасс на территорию Литвы.

Напомним, что ранее Литва де-факто объявила блокаду Калининграда и запретили поставлять туда грузы через свою территорию.