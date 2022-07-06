Армия РФ уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников в Николаевской области
Российские войска ликвидировали пункт размещения наёмников, прибывших для участия в боевых действия на стороне ВСУ из других стран.
Днём среды Министерство обороны России провело новый брифинг, в ходе которого сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту размещения иностранных наёмников в Николаевской области, уничтожив более ста боевиков.
Также недалеко от Николаева была ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения, которая помогала ВСУ применять артиллерию против российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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