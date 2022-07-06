Армия РФ уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников в Николаевской области

Российские войска ликвидировали пункт размещения наёмников, прибывших для участия в боевых действия на стороне ВСУ из других стран.

Днём среды Министерство обороны России провело новый брифинг, в ходе которого сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту размещения иностранных наёмников в Николаевской области, уничтожив более ста боевиков.

Также недалеко от Николаева была ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения, которая помогала ВСУ применять артиллерию против российских военных.